Сольвар незаконно збагачується на торфі, залізничних перевезеннях і вирубці лісу

Руслан Сольвар

Депутат від «Блоку Петра Порошенко» Руслан Сольвар причетний до незаконних оборудок з торфом, а також заробляє на залізничних перевезеннях. Про це йдеться в розслідуванні «Прожектора Борови», повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина».

Зокрема журналісти розповіли, що фірми Сольвара

виграє мільйонні тендери на перевезення вугілля та займаються вирубкою

лісу-кругляка на Закарпатті.

«Завдяки цьому Сольвар отримує значні доходи.

Свідченням цього є велика кількість нерухомості у Києві та

передмісті, яка записана на родичів нардепа. Однак депутат отримує

від держави компенсацію за оренду житла», – пише ЗМІ.

Крім того, у Сольвара є власний благодійний

фонд, який є його головним інструментом на виборах.

«Варто додати, що нещодавно згоріли два автобуси, які

орендував благодійний фонд для безкоштовного перевезення людей в межах

округу. Однак підопічні нардепа використовували спалені автобуси для піару,

забравши їх з місця злочину», – додали журналісти.

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Posted by Прожектор Борови on Tuesday, July 2, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що компанія з оточення Сольвара транспортує 1,2 млн тонн вугілля для ПАТ «Центренерго» в «Морський торговельний порт «Южний» Одеської області і 600 тисяч тонн — на адресу ТОВ «Трансінвестсервіс — термінал» (акваторія «Південного»). Вартість договорів з ТОВ «Экскомсервис» становить 258,24 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що Сольвар купив елітну квартиру в столиці за

одну гривню і відразу ж продав її за 8,5 млн грн.