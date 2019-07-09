Жадібність терміту вбиває інстинкт самозбереження

Влада Росії підтримує потрібний їй заціпеніння товариства шляхом придушення будь-яких ініціатив — від комерційних до соціальних.

Десятки загиблих і зниклих без вести, тисячі зруйнованих будинків, люди без даху над головою і одягу — результат повені в Іркутській області, яке влада кілька днів називали скромним «підтопленням». Росія — не найгірша країна на білому світі за частиною природних катастроф. Набагато більше жертв від рукотворних техногенних аварій, які ми влаштовуємо своїми силами. До речі, характерно для психології влади, що пожежа на підводному човні в Баренцевому морі, який співпав з підтопленням Іркутської області, влада настільки ж сором’язливо назвали «спалахом».

Будь-яка катастрофа подібна магічного кристалу, крізь який з граничною виразністю проступає відповідь на питання — що первинне держава або людина? Проходять століття — нічого в Росії не змінюється. Після повені в Кримську в 2012 році, коли влада відчайдушно брехали про заходи попередження, а в дійсності проявили неймовірну і доведену судом недбалість, нічого не змінилося. В Іркутській області відомства перекладають один на одного відповідальність за те, що міста і села виявилися беззахисними перед ударом стихії.

Офіційні зведення роблять упор на те, що це найсильніша за час метеоспостережень повінь. Мовляв, стихія розгулялася — нічого не візьмеш, з чиновників попиту немає. Але не в тому чи корінь лиха, що ті ж чиновники давали дозвіл (і, очевидно, не від душевної широти) на будівництво в заплаві, а не на височині, чого не допускалося в колишні часи? Ті ж чиновники кивали головою, коли в Іркутській області знищувалася тайга. В результаті регіон став лідером по легальній та нелегальній вирубці лісу, який йде через китайський кордон. Століттями тайга захищала людей від бурхливих потоків, що спускалися з Саян. Гонитва за легкою наживою зводить людину з розуму, перетворює в жадібного терміту і позбавляє інстинкту самозбереження.

Як говорив набирає популярність політичний діяч, у всякої помилки є ім’я і прізвище. У Кримську імена були названі, що не допомогло уникнути трагедії в Іркутській області. Безвідповідальність, яка увійшла в звичай недбалість і пихова хамство влади — причина зростання популярності Сталіна і, паралельно, падіння рейтингів влади, представники якої вже не ризикують на виборах сповіщати електорат про причетність до «Єдиної Росії».

Днями мені довелося взяти участь у благодійному марафоні по збору коштів для жертв повені в Іркутській області. За першу добу вдалося зібрати півтора мільйона рублів. Величезна подяка усім, хто відгукнувся на заклик. Але не залишає думка про те, що приблизно стільки ж недавно заплатив за ночівлю в заокеанському готелі міністр промисловості Денис Мантуров. Як говорив єкатерининський вельможа, помри, Денис, краще не скажеш! І ніяких докорів у тому куточку душі, який у людей називається совістю, бо це цілком укладається в відрядні витрати, визначені законом. Сьогодні міністри ведуть себе так, як не дозволив би собі не те що сталінський нарком, але навіть царський генерал-губернатор.

Не чути, щоб хто-небудь з високих чинів, блискучих олігархів і розплодилися російських селебріті всіх мастей і властивостей виявив матеріальну підтримку жертвам катастрофи в Приангар’я. Вони ж не просили цих людей народжувати дітей і не просили їх селитися у Сибіру. Тайга — це росіяни джунглі, кожен сам за себе. Лише частково душевну черствість можна списати на побоювання того, що жертводавець може бути сприйнятий бездіяльною владою як укоризна. Зразок Сергія Петрова, засновника «Рольфа», який колись допомагав Навальному, а тепер отримав відплату. Але тотальне мовчання еліти знову нагадує про її байдужість і презирство до сподіванням простолюдинів і відірваність від потреб смердов. Справді, російська знати живе в будинках, яких не змив би навіть Великий потоп. Ось і зараз один гідний керівник держкомпанії зніс старий заміський будинок і побудував на його місці іншого, вартістю, як кажуть, в 20 мільярдів рублів…

В СРСР безперервно звучали пісні про комсомольців-добровольців. Але всі розуміли, як кувалися ці добровольці. Якщо чесно, в СРСР не було двох речей — сексу і благодійності. При відомої фантазії можна знайти зв’язок між цими явищами. Благодійність — це прояв свободи волі, коли людина сама має в своєму розпорядженні своїми коштами і без дозволу влади віддає свої ресурси за потрібною адресою. В СРСР волонтери були прирівняні до дисидентів і вважалися породженням капіталізму. Але і в сучасній Росії заохочуються лише ті волонтери, які знаходяться під контролем влади. Їх навіть запрошували на Селігер, щоб посадити на короткий поводок. Інші прирівняні до небажаних елементів. Дійшло до того, що деякі з волонтерів, працюючи в святою та невинною сфері охорони здоров’я, виявлялися іноземними агентами і фігурантами кримінальних справ.

Рівень благодійності — індикатор розвитку громадянського суспільства. Ми не цікавимося виборами, байдуже спостерігаємо за свавілля силовиків, байдуже дивимося на параліч федеральної влади і не відвідуємо матчі місцевих команд. Заціпеніння суспільства — гарантія стабільності політичної системи. Влада виявляє мудрість у підтримці цього стану шляхом залякування тих, хто «висовується» і придушення будь-яких ініціатив — від комерційних до соціальних. Сьогодні збір коштів для постраждалих, а завтра за тією ж схемою і зі знанням справи — на вільнодумство і підкоп. Ні вже, хай краще тонуть…

Будь-яке стихійне лихо на Заході, який, ясний пень, не має глибоких сил і духовних кочетів, викликає вибух добровільних пожертвувань. Можна згадати Гаїті і Новий Орлеан. У Голлівуді не було жодної зірки, не розкрила широко гаманець. До речі, у нас Кримськ в 2012 році теж викликав підйом волонтерського руху. Але по датах Кримськ близький до жахливої Болотної. А тепер мета досягнута — мовчок і штиль. Тепер філантроп побоюється, що в ньому побачать опозиціонера.

Росія знаходиться на ганебному 124-му місці в світі, 145, з прагнення капіталу до благодійності. Це, з одного боку, говорить про те, що забутий досвід російських меценатів. Але також це свідчення того, що в наші часи надзвичайно небезпечно висовуватися із загального сірого ряду. Якщо у мецената є зайві гроші, тільки держава може вирішити, куди їх спрямувати. Бюджет РФ, який на 30 відсотків складається з закритих статей, не терпить непідконтрольних фінансових потоків. Всі гроші в одну калитку, всі думки — в один лад.

У ролі волонтерів в Росії пробувала себе лише півтора відсотка громадян. У західних країнах кожен десятий побував волонтером. 72% наших співвітчизників ніколи не брали участь у благодійності. Серед користувачів Інтернету 71% приймав участь в таких акціях. Портрет волонтера — більш високий рівень освіти та доходів, схильність до емпатії та соціальної активності.

Чи можна вважати такого чоловіка бажаною для сановників, життя яких підпорядкована спалює всі нутрощі жадібності?