Що вражає у російської бюрократії — це ні на чому не заснований ентузіазм і безпідставна віра в свою компетентність.

Захотіли створити «Силіконову долину», вдули купу грошей в «інновації», РФПІ і Сколково — на виході «пшик». Жодного IPO з поверненням грошей інвесторам і створення нового потужного інноваційного бізнесу Google рівня або хоча б «ВКонтакте» з «Яндексом». Успіх дуровского «Телеграма» стався без Сколково та участі нашої бюрократії, яка навіть з «Телеграмом» так само безуспішно спробувала поборотися.

Аналогічно з конверсією. Провалилися з «Арматой» і Су-57 (обидва вироби не будуть закуповуватися ЗС РФ), розвалили космічну промисловість Росії, програючи вже навіть Маску (!!!) у кількості пусків, тепер готуються провалитися з «цифровий економікою».

А до цього у них не склалося з створенням Межунароного Фінансового центру в Москві, «новою індустріалізацією на 43 трлн рублів» і «створення 25 млн нових високотехнологічних робочих місць».

Тепер з новою силою вони вирішили взятися за національні проекти, розраховуючи, що тепер у них все вийде не «як завжди».

І все-то у них в цей раз повинно вийти, хоча з усіма попередніми витівками траплялися лише провали. Великі «генії», що йдуть від провалу до провалу з гордим виглядом і впевненістю в перемозі! Це як раз те саме «слабоумство і відвага»!

І це не дивно з тим рівнем дилетантизму, до якого прийшов режим на всіх рівнях держуправління.