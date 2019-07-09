В столиці демонтують десятки дитмайданчиків

Не оминуть увагою і “меценатські” подарунки

У Києві демонтують усі дитячі майданчики, які становлять загрозу життю малечі. Перш за все, це стосується старих радянських дитмайданчиків, які, в основному, розташовані на житлових масивах старої забудови, і створені з бетону та заліза.

Не оминуть демонтажу й ті сучасні майданчики, які встановлювали поспіхом меценати. Якщо, звісно, вони не підлягатимуть укріпленню.Зокрема, у Подільському районі демонтують 65 майданчиків.

“Ми розуміємо, що одразу всі площадки розібрати не маємо змоги, – сказав голова Подільської РДА Віктор Смірнов.– Але у плановому порядку ця робота постійно ведеться Керуючою компанію з утримання житлового фонду району”.

Обстеження всіх ігрових зон для дітей проведено. Поступово, за наявності коштів у району, всі дитячі майданчики замінимо новими сучасними ігровими комплексами на свіжому повітрі, додав він.

: budport.com.ua

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