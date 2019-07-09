Малахов звернувся до Зеленському після скасування телемосту з Україною

Телеведучий каналу «Росія 1» Андрій Малахов, який повинен був вести телеміст між Москвою і Києвом, закликав Володимира Зеленського захистити українських журналістів.

«Я і уявити собі не міг, що ідея історичного гуманітарного телемосту між Києвом і Москвою закінчиться погрозами на адресу моїх колег Василя і Олени, а також членів їх сімей», — сказав він у відеозверненні.

Телеведучий назвав президента України гарантом Конституції і закликав зробити все можливе, щоб «слуги народу, четверта влада — журналісти не постраждали».

«Все, що я хотів, погоджуючись працювати під час цього історичного телемосту, — показати і розповісти людям, що ми читали, слухали, дивилися, носили, їли всі ті п’ять років, що не спілкуємося між собою», — пояснив Малахов.

На 12 липня було заплановано телеміст «Треба поговорити» між студіями каналу «Росія 1» (ВГТРК) в Москві і NewsOne в Києві. Підкреслювалося, що він пройде без політиків і без політики і стане діалогом між народами. Але 8 липня телеканал NewsOne заявив, що скасовує захід через погрози фізичної розправи стосовно українських журналістів і їх близьких.