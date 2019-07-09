Росіяни висловилися з приводу ідеї про заборону гаджетів в школах

Проект Діти Mail.ru провів опитування, присвячений ініціативи про заборону смартфонів в школах, і з’ясував, що майже половина росіян виступають проти. 87% респондентів вважають, що мобільний телефон потрібен для постійного зв’язку з дитиною, 50% все ж вважають, що телефони заважають навчанню. Про це пише ТАСС.

Майже третина респондентів — 35% — відзначили, що в школах, які ходять їхні діти, учням дозволяють користуватися мобільними. У 52% — смартфони можна тільки на перервах. Для навчальних цілей телефони можна використовувати на уроках у дітей 4% опитаних.

«Що стосується можливої заборони смартфонів в школі, 43% батьків проти такої ідеї. Трохи менше росіян — 38% — вважають, що смартфони можна заборонити, однак використання кнопкових телефонів необхідно залишити. Проти всіх видів мобільних пристроїв виступив кожен десятий батько — 12%», — наводить агентство матеріали анонімного дослідження, проведеного серед 10 049 користувачів проекту. При цьому 7% респондентів вагалися з відповіддю.

Опитування також показало, що 84% росіян дозволяють своїм дітям брати в школу мобільний, 7% ставляться до смартфону, як до обов’язкової частини сучасного життя.

Раніше спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що потрібно заборонити носіння мобільних телефонів в школи, зокрема тому, що немає необхідних для їх зберігання умов.