У ЛНР побачили агресію з боку України через ремонт аварійного моста

Глава угруповання так названого «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що сприйме дії України на мосту у Станиці Луганській як акт агресії. Про це він написав у себе в Twitter, повідомляють новини Донбасу.

Пасічник звинуватив Зеленського в бажанні зірвати розведення озброєння, а також заявив, що «в разі потреби, і міст ми відновимо самі. І на нашій стороні, і на вашій ».

Також він заявив, що представники угруповання «озвучать пропозиції в Мінську».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона в односторонньому порядку почне відновлення моста в районі Станиці Луганській в разі, якщо бойовики не почнуть демонтаж фортифікаційних споруд.