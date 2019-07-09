Трагічна загибель: в авто для конвоювання засуджених згоріли військовослужбовці (фото)

На Київщині під час ДТП загинуло двоє військовослужбовців. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Аварія сталася о 3-й годині ранку на 65 км автотраси Київ-Чоп в напрямку столиці. За попередніми даними, водій автомобіля «Тойота» не обрав безпечної швидкості і скоїв зіткнення з військовим автомобілем «Газ-32223», що рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП сталося загорання автомобіля «Газ», де знаходились 9 солдат контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які знаходились в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події. Водій-військовослужбовець шпиталізований з травмами нижніх кінцівок. На місці дорожньої аварії працювали рятувальники, працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, медики.

36-річного водія автівки «Тойота» поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

Транспортні засоби вилучені у якості речових доказів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють усі обставини та причини ДТП. У рамках кримінального провадження будуть призначені усі необхідні експертизи.