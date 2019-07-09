Розмір тіньового ринку таксі в Україні — мільярди

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Місячний оборот ринку таксі Києва — близько 400 млн грн, згідно з оцінками сервісу Bolt

Місячний оборот ринку таксі у великих містах України сягає сотень мільйонів гривень, розповів в інтерв’ю Економічній правді регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

«Всі вважається за допомогою середнього чека. У Києві він 100 грн. Відповідно, якщо 4 млн поїздок (оцінка кількості поїздок на таксі жителів міста в місяць — ред.) помножити на 100 грн, виходить місячний оборот ринку таксі Києва дорівнює 400 млн грн», — заявив Потічний.

«У регіонах, тобто в більш-менш великих містах, наприклад, Львів, Одеса, Харків, середній чек приблизно 70 грн. Місячний обіг так само легко вважається», — додав він.

Потічний також розповів, як у Bolt оцінюють свою частку ринку в Україні.

«Для цього ми дивимося на великі міста. Беремо реальне населення міста і припускаємо, яку кількість поїздок на таксі жителі міста здійснюють в місяць», — сказав він.

«Київ ми оцінюємо в 4 млн поїздок в місяць. Знаючи, скільки поїздок ми здійснюємо, стає зрозумілою наша частка ринку. Грунтуючись на різноманітних даних, які ми збираємо від водіїв автопарків, ми будуємо припущення про частку ринку інших гравців», — розповів керівник Bolt в Україні.

Згідно з даними Monobank, які співзасновник фінансового сервісу Олег Гороховський називає репрезентативними, компанія Über за кількістю поїздок займає 51% ринку таксі в Україні, Uklon — 25%, Bolt — майже 13%.