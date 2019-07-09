Новітній український бронеавтомобіль «Козак-2М1» пройшов державні випробування (фото)

Випробування бронеавтомобіля «Козак-2М1» припускали кілька важливих етапів: подолання броду, болотистій місцевості, зимового бездоріжжя, десантування через верх і безліч інших.

Про це повідомляє «Армія Inform».

Як зазначається, більше півроку вивчали бронеавтомобіль фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, в Чернігові.

«У машині встановлена повністю незалежна підвіска, яка дозволила підвищити корисне навантаження і плавність ходу. Є можливість блокування всіх коліс. Машина досить прохідна – випробування прохідності відбувалися в місцях для руху чисто гусеничної техніки », – зазначив старший науковий співробітник ДНДІ ВС ОВТ Сергій Кузін.

Як розповіли чернігівські фахівці, ця модифікація має ще ряд переваг перед попередніми бронеавтомобілями «Козак». Наприклад, на більш 1 тис км збільшений запас ходу, а також з 1 до 1,2 м – глибину подолання броду.

Нагадуємо, що спецзагін «Вега» Нацгвардії провів навчання з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника. Евакуацію пораненого з поле бою виконував бронеавтомобіль українського виробництва – «Козак-5», який був представлений восени 2016 року.

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