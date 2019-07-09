“Кузня на Рибальському” – слідчі ДБР хочуть заарештувати майно заводу Порошенка

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) підготували клопотання на арешт всього рухомого і нерухомого майна заводу “Кузня на Рибальському” (колишня Ленінська кузня), який Петро Поррошенко продав Сергію Тігіпко. Про це повідомляє Страна.юа.

Вчора вони направили цей документ на узгодження в Генпрокуратуру.

Після отримання узгодження документ піде в суд.

Цей завод належав Петру Порошенку і його бізнес-партнеру Ігорю Кононенко (член фракції БПП). Але в листопаді 2018 року ці фірми продали його Сергію Тігіпку за 300 мільйонів доларів.

В кінці травня відомий юрист Андрій Портнов подав у ДБР заяву про вчинення злочину Петром Порошенком. Він вважає, що експрезидент цієї угодою відмив доходи, отримані злочинним шляхом.