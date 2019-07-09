Грузинський телеканал відсторонив журналіста Георгія Габунії

Грузинський телеканал Rustavi-2 відсторонив від роботи журналіста Георгія Габунію, який у своїй недільній авторській програмі “Постскриптум” російською мовою обматюкав президента РФ Володимира Путіна.

Журналіста відсторонили від роботи терміном на два місяці, повідомляє прес-служба телеканалу.

“Орган саморегулювання “Рустави 2” розглянув за власною ініціативою авторський текст журналіста Георгія Габунії, підготовлений 7 липня у програмі “Постскриптум”, який був сказаний на початку програми. За рішенням саморегулюючого органу, повністю припинені повноваження журналіста Георгія Габунії терміном на два місяці”, – йдеться в повідомленні.

Раніше висловлювання Габунії засудили президент Грузії Саломе Зурабішвілі, прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе і мер Тбілісі Каха Каладзе.

Нагадаємо, що у ніч на понеділок, 8 липня, Rustavi-2 на кілька годин переривав мовлення, а згодом грузинський журналіст облаяв Путіна в прямому ефірі.

Увечері біля будівлі телеканалу пройшла акція з вимогою відставки телеведучого і гендиректора телеканалу Нікі Гварамія.

Представники телеканалу назвали висловлювання Габунії “таким, що не відповідає високим стандартам, встановленим нашим каналом”, і пообіцяли, що “регуляторний орган телекомпанії обговорить це питання”.

20 червня у Грузії почалися масові акції протесту через дії депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова на відкритті сесії Міжпарламентської асамблеї православ’я, який відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників сесії російською мовою.

Опозиціонери заявили, що влада Грузії скоїла акт зради, оскільки впустила в країну і надала почесне місце в парламенті людині, яка робила заяви на підтримку незалежності Абхазії та Цхінвальського регіону (Південної Осетії) і брала участь у війні проти грузинів в Абхазії в 1993 році.

В серпні 2008 року Росія окупувала п’яту частину території Грузії і створила там маріонеткові державні утворення Абхазія і Південна Осетія. У Тбілісі вважають Цхінвалі і Сухумі тимчасово окупованими територіями і сподіваються повернути контроль над сепаратистськими регіонами.