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Малюк на самокаті вилетів на проїжджу частину поміж машин (відео)

09.07.2019

У пабліку dtp.kiev.ua у Facebook опублікували відео, як маленький хлопчик на самокаті зненацька вискакує на проїжджу частину. На щастя водії, які їхали в обох напрямках руху, встигли зупинитися. Цим відео автор звернув увагу всіх батьків, що дітей треба міцно тримати за руку, коли вони близько до дороги.

“Якщо ви з дитиною біля дороги, переконливе прохання міцно тримати дитину за руку, ногу, самокат, і різні частини, що випирають, бо не всі водії в наш час мають гарну реакцію, тверезу голову за кермом і правильно обраний швидкісний режим”, – наголошується у повідомленні.

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