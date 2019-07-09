Біля залізничного вокзалу ґвалтівник напав на 15-річну дівчину

На Миколаївщині чоловік вчинив насильницькі дії відносно 15-річної місцевої мешканки. Повідомлення надійшло до Веселинівського відділення поліції ГУНП в Миколаївській області.

“Зі слів матері постраждалої, зловмисник напав на дівчину в районі залізничного вокзалу населеного пункту 7 липня близько 20:30. Правоохоронцями встановлюються всі обставини злочину та місцезнаходження причетної до нього особи, призначено проведення ряду необхідних експертиз”, – йдеться у повідомленні Національної поліції в Миколаївській області.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 152 КК України «Зґвалтування неповнолітньої», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.