Walt Disney досягла безпрецедентного домінування в кіно

Неймовірний успіх екранізацій коміксів Marvel, а також значні касові збори фільмів, створених іншими дочірніми структурами, дозволили компанії Walt Disney домогтися безпрецедентного домінування на американському ринку.

Як повідомляє будівля The Hollywood Reporter, до середини літа її частка досягла 40 відсотків і в перспективі з виходом таких проектів, як “Король лев”, “Холодне серце 2” і “Зоряні війни 9” та інших, може істотно зрости.

Однак зусиль однієї лише Walt Disney не вхопив для того, щоб забезпечити американському і міжнародному прокатам стійке зростання. Як свідчить статистика, сукупні збори в Північній Америці до 30 червня 2019 року виявилися на 9,4 відсотка менше, ніж за той же період минулого року, а кількість проданих квитків у літній сезон знизилася на 7,3 відсотка.

У міжнародному прокаті також було зафіксовано падіння, але не таке суттєве — біля п’яти відсотків. Чи зможуть наступні релізи найбільших голлівудських студій змінити ситуацію, стане зрозуміло лише в другій половині поточного року. Нагадаємо, що в 2018 році збори в Північній Америці виявилися рекордними — понад 11,8 мільярда доларів.