На іподромі Сіетла пройшов забіг у костюмах тиранозаврів: відео

«Пробіг тиранозаврів» щорічно проходить на іподромі Emerald Downs в передмісті Сіетла. Спонсорує це дивне захід місцева компанія з виробництва інсектицидів Tri-Guard Pest Control. Брати участь можуть всі бажаючі.

Подібний забіг, тільки не на іподромі, а по вулицях міста, проводиться на іншому кінці країни, в Нешвіллі, вже четвертий рік. «Ящери» перетинають пішохідний міст імені Джона Сайгенталера, а потім біжать по нэшвилльскому Бродвеєм — столиці американської музики кантрі.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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