На іподромі Сіетла пройшов забіг у костюмах тиранозаврів: відео

«Пробіг тиранозаврів» щорічно проходить на іподромі Emerald Downs в передмісті Сіетла. Спонсорує це дивне захід місцева компанія з виробництва інсектицидів Tri-Guard Pest Control. Брати участь можуть всі бажаючі.
Подібний забіг, тільки не на іподромі, а по вулицях міста, проводиться на іншому кінці країни, в Нешвіллі, вже четвертий рік. «Ящери» перетинають пішохідний міст імені Джона Сайгенталера, а потім біжать по нэшвилльскому Бродвеєм — столиці американської музики кантрі.
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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
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