Какаду придумав 14 танцювальних рухів і навчився тримати ритм

Великий желтохохлый какаду Сніжок став інтернет-зіркою і зацікавив учених зі всього світу. Відео з танцями Снєжка було знято в 2008 році, коли папузі виповнилося 12 років. Він став сенсацією YouTube, кліпи набирали мільйони переглядів.

Какаду показав публіці 14 різних танцювальних рухів під музику в стилі класики вісімдесятих. Папуга гойдався з боку в бік, робив випади і піднімав під лапку «Another One Bites The Dust» і «Girls Just Want To Have Fun».

Сніжок – перше жива істота, крім людини, у якого виявили здатність танцювати в такт.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені кажуть, що «дивно різноманітні спонтанні руху» Снєжка доводять, що танець — це реакція організму на музику, яка виникає тоді, коли тварина володіє певними рисами.

Навіщо танцює Сніжок?

Мозок папуг володіє сильними слухо-моторними зв’язками. У статті в журналі «Current Biology» автори дослідження, присвяченого Сніжку, написали, що ключовим питанням було те, яким чином папуга придбав свої танцювальні навички.

Вони вважають, що деякі рухи можуть свідчити про творчому мисленні какаду. Це тим дивніше, що зазвичай творча поведінка тварин документувалося лише тоді, коли воно було спрямоване на одержання фізичної вигоди – доступу до їжі або можливості спарювання.

Какаду Сніжок не танцює ні заради їжі, ні заради спарювання – його танець є скоріше соціальною поведінкою, яке папуга використовує, щоб взаємодіяти з доглядають за ним людьми.

Перше дослідження, опубліковане невдовзі після публікації відео, показало, що какаду вміє тримати ритм. Пізніше його власник і автор дослідження Ірена Шульц помітила, що Сніжок демонструє велику різноманітність рухів. Какаду танцював, рухаючись по-різному кожен раз, коли чув якусь особливу мелодію!

Аналіз його дій показав, що вони не були «ефективним засобом досягнення якої-небудь зовнішньої мети», приміром, частування.

Дослідники припускають, що спонтанні танцювальні рухи виникають у тварин, якщо вони володіють кількома рисами, властивими людям. До них відносяться уважність до комунікативним рухів, здатність імітувати їх і формувати довгострокові соціальні зв’язки.

За матеріалами Independent

Читайте також:

Какаду застукали, коли він зривав з даху захисні шипи проти птахів

У Китаї папуга їздить на велосипеді і роликах

Папуга прощається з господарем мелодією iPhone