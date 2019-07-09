В Ізраїлі знайшли біблійне поселенння Секелаг, яке врятувало Давида від царя Саула. Відео

В Ізраїлі археологи виявили руїни стародавнього міста, місце знаходження якого збігається з біблійним поселенням Секелаг. Про це повідомляється в ролику, опублікованому на офіційному YouTube-каналі Israel Antiquities Authority Official Channel.

За доданням, саме це місто надало притулок майбутньому царю Давиду, коли йому потрібно було сховатися від царя Саула.

Група ізраїльських і австралійських археологів проводить розкопки недалеко від південного містечка Кір’ят-Гат в Ізраїлі. Їх почали ще у 2015 році.