Британський літак-розвідник здійснив обліт окупованого узбережжя Крима

Сьогодні зранку, літак розвідник Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії здійснив обліт узбережжя окупованого Кримського півострова.

Про це повідомляє Український мілітарний портал

На онлайн повітряних трекерах літак з’явився близько 5-ї неподалік грузинських територіальних вод.

О 5:20 він наближався до російського міста Новоросійськ, де розташована Військово-морська база Чорноморського флоту Росії.

До 6:25 Sentinel R.1 зробив коло поблизу Новоросійська та продовжив політ вже неподалік узбережжя окупованого Кримського півострова:

Маршрут польоту Sentinel R.1 Королівських ВПС Великої Британії близько 6-ї ранку 9 липня 2019-го року Мапа: PlaneRadar

Продовжив політ поблизу окупованого Севастополя та південного узбережжя півострова Крим, після чого о 7:50 взяв курс на аеродром базування.

Маршрут польоту Sentinel R.1 Королівських ВПС Великої Британії близько 8-ї ранку 9 липня 2019-го року Мапа: PlaneRadar

Raytheon Sentinel R.1 – одні з найсучасніших літаків радіоелектронної розвідки, вони розпочали свою експлуатацію у 2007 році. Використовуються в системі ASTOR (Airborne Stand-Off Radar) – призначеної для повномасштабної повітряної розвідки та керування нанесенням ударів. Забезпечують роботу комплексу на літаку – три оператори.