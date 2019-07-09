Вступ України до НАТО підтримують 62% громадян

Вступ України до НАТО підтримують 62% опитаних українців, а не підтримує кожен п’ятий громадянин, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

«62% українців підтримують вступ до НАТО, 21% респондентів не підтримують таку політику», — повідомив директор Центру стратегічного розвитку територій Андрій Орлов в ході презентації дослідження у вівторок в Києві.

За його словами, 57% респондентів вважають, що членство в НАТО є основною гарантією національної безпеки України, 8% вважають, що таким гарантом може бути військовий союз з Росією та іншими країнами СНД, а 18% опитаних вважають, що таку гарантію може дати Україні тільки позаблоковий статус.

В ході дослідження, яке проводив з 14 по 30 травня Центр стратегічного розвитку територій на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення, було опитано 2116 респондентів із 24 областей України, похибка вибірки не перевищує 2,18%.