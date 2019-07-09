Авіапасажир надів 15 футболок і светрів, щоб не платити за багаж

По мірі того як правила безкоштовного провезення багажу в авіакомпаніях змінюються не на користь клієнтів, пасажири йдуть на все, щоб обійти їх.

Коли Джон Ірвін з Глазго (Шотландія) з’явився в аеропорту Ніцци у Франції, чоловікові сказали, що його сумка надто важка, і йому доведеться доплатити за його провезення.

Щоб полегшити багаж, Джон надів на себе 15 сорочок і штанів. Веселе відео цього процесу опублікував його син Джош у Twitter.

Винахідливі авіапасажири

Це не перший випадок, коли авіапасажир одягає додаткові шари одягу, щоб не платити за багаж.

У квітні британка Наталі Вінн уникла додаткової плати у розмірі 80 доларів за рейс, надівши сім суконь, дві пари туфель, дві пари шортів, спідницю і кардиган. Її сумка була на 4 кг більше норми при перельоті з Манчестера в Фуертевентура на Канарських островах.

А в минулому році пасажир Ryanair оригінально обійшовся з новою політикою безкоштовного провезення ручної поклажі, введеної в листопаді 2018 року. Не бажаючи доплачувати 7,4 доларів за те, щоб взяти в салон літака другу сумку, 30-річний Чіміно перетворив старе пальто у валізу і вмістив туди всі речі.

За матеріалами Independent

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