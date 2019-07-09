Нусс прокоментував відмову Разумкова говорити українською: Він є давнім прихильником “руського міра”

Відмову голови партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова прокоментував на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук політолог Павло Нусс. Він заявив, що Разумков є давнім прихильником “руського міра”, і як лідер майже правлячої фракції у наступному парламенті проявиться в цьому напрямку. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Павла Нусса.

У своєму дописі політолог наголошує, що абсурдні пояснення Разумкова щодо його небажання говорити українською мовою не мають нічого спільного з реальністю.

«Лідер списку “Слуги народу” демонстративно відмовляється говорити українською, вигадуючи абсурдні пояснення, які, насправді, не мають нічого спільного з реальністю», – пише Нусс.

На думку політолога Разумков є давнім прихильником «руського міра».

«Насправді ж Разумков є давнім прихильником “руського міра”, і як лідер майже правлячої фракції у наступному парламенті проявиться в цьому напрямку, якщо він зараз так категорично ігнорує мову.

Такого собі не дозволяли навіть рідери Разумкова, Янукович та Азаров.

Це і є реванш, з яким у наступному парламенті буде боротися лише “Європейська Солідарність”, тому саме від нас залежить, наскільки потужними буде наш опір реваншу у парламенті IX складання», – висловлює свою думку Павло Нусс.

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Нагадаємо, що голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV заявив, що буде принципово використовувати виключно російську мову в публічних виступах доти, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.

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