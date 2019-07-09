Траса на Херсон заблокована через страшну ДТП: в заторі стоять кілька сотень автомобілів (фото)

Сьогодні вдень на об’їзній дорозі в сторону Херсона під Миколаєвом зіткнулися сідельний тягач Mercedes і легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Lanos їхав по трасі з боку Херсона в напрямку села Мішково-Погорілове. В районі повороту на село Водник водій спробував об’їхати ями на дорозі і виїхав на зустрічну смугу, по якій в цей час рухався зерновоз. Водій зерновозу намагався піти від зіткнення, виїхавши правими колесами на узбіччя, проте Lanos на повному ходу врізався в Mercedes.

Після удару легковик відкинуло на узбіччя.

В автомобілі Lanos їхали три людини: водій, його дружина і дочка – дівчинка років 10-ти. В результаті аварії всі троє були тяжко травмовані. Найважчі травми – у водія. У нього відкрита черепно-мозкова травма, множинні переломи. Травми, отримані жінкою і дитиною, менш тяжкі. Всіх трьох постраждалих автомобілі швидкої допомоги доставили в лікарні міста Миколаєва. Стан водія розцінюється як критичний.

Через аварію рух на об’їзній дорозі заблоковано в обох напрямках на ділянці від села Мішково-Погорілове і до повороту на село Водник. В цілому в заторі стоять кілька сотень автомобілів.

На місці працюють слідчі і експерти слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.