Швейцарські ВВС помилково прилетіли на фестиваль йодля

Жителі міста Лангенбрук марно дивилися вгору в суботу, щоб побачити, як швейцарська ескадрилья Patrouille Suisse пронесеться повз на честь сторіччя з дня смерті місцевого піонера авіації Оскара Байдера.

Замість цього ескадрилья пролетіла над містом Мюмлисвиль, що знаходиться неподалік.

Міністерство оборони Швейцарії заявив, що керівник авіагрупи помітив те, що, як йому здалося, було наметом для святкування в Лангенбруке і повів підлеглих у цьому напрямку. Насправді ж то був намет фестивалю йодля в Мюмлисвиле.

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

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Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

Міністерство заявило, що червоно-білі літаки F-5E Tiger II команди Patrouille Suisse не оснащені GPS-пристроями.

«Навколо Світу. Україна» писав про фігури вищого пілотажу у виконанні зграї шпаків.

За матеріалами «Європейська правда»

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