У самій суворою середовищі існування на Землі виявили життя

Снігові водорості були виявлені в горах Чилі недалеко від Льюльяйльяко — другого за величиною вулкана в світі. Це одне з найсуворіших місць проживання на Землі, де дмуть екстремальні вітри, різко коливається температура, а вплив ультрафіолетового випромінювання — дуже сильне.

Крижані шпилі (або кальгаспоры) являють собою структури у формі гострих башточок, які можуть виростати до 4,5 метрів у висоту і зустрічаються тільки на великих підвищеннях, у Сухих Андах. Вони були виявлені на Плутоні і ймовірно існують також на Європі — одному з супутників Юпітера.

Сухі Анди — важкодоступний район: саме тому він так мало вивчений. Щоб дістатися сюди благополучно, потрібно навантажити цілий пікап бочками з водою.

Експрес-інформація по країні

Чілі (Республіка Чілі)– держава на південному-заході Південної Америки.

Прапор



Герб



Столиця –Сантьяго

Найбільше місто –Сантьяго

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 756 950 км2 (37-я в світі)

Населення – 18 млн чол. (62-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,832 (42-я в світі)

ВВП – $258,06 млрд (42-я в світі)

Валюта – чилійське песо

Межує з: Аргентиною, Перу, Болівією

Нове дослідження, опубліковане в журналі «Arctic, Antarctic, and Alpine Research», описує перші ознаки життя, виявлені в цій екстремальній середовищі.

Як виявили снігові водорості

Біолог з Університету Колорадо в Боулдері помітив червону забарвлення — ознака мікробної активності — на крижаних шпилях на висоті 4800 метрів над рівнем моря. Отримавши зразки для аналізу, дослідники підтвердили наявність в льоду двох видів водоростей, що є першим свідченням про існування якихось форм життя в цьому середовищі.

За словами дослідників, крижані шпилі стали укриттям і джерелом води для мікробів.

Снігові водорості часто зустрічаються в криосфере як на льоду, так і на снігових ділянках, проте на крайній висоті гиперзасушливого ділянки Анд вони були знайдені вперше.

Дослідження показує, що незалежно від того, наскільки складні умови існування в навколишньому середовищі, життя завжди знаходить шлях, якщо є доступ до рідкої воді.

За матеріалами Independent

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