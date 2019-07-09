У самій суворою середовищі існування на Землі виявили життя

Снігові водорості були виявлені в горах Чилі недалеко від Льюльяйльяко — другого за величиною вулкана в світі. Це одне з найсуворіших місць проживання на Землі, де дмуть екстремальні вітри, різко коливається температура, а вплив ультрафіолетового випромінювання — дуже сильне.
Крижані шпилі (або кальгаспоры) являють собою структури у формі гострих башточок, які можуть виростати до 4,5 метрів у висоту і зустрічаються тільки на великих підвищеннях, у Сухих Андах. Вони були виявлені на Плутоні і ймовірно існують також на Європі — одному з супутників Юпітера.
Сухі Анди — важкодоступний район: саме тому він так мало вивчений. Щоб дістатися сюди благополучно, потрібно навантажити цілий пікап бочками з водою.
Експрес-інформація по країні
Чілі (Республіка Чілі)– держава на південному-заході Південної Америки.
Прапор
Герб
Столиця –Сантьяго
Найбільше місто –Сантьяго
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 756 950 км2 (37-я в світі)
Населення – 18 млн чол. (62-я в світі)
Офіційна мова – іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,832 (42-я в світі)
ВВП – $258,06 млрд (42-я в світі)
Валюта – чилійське песо
Межує з: Аргентиною, Перу, Болівією
Нове дослідження, опубліковане в журналі «Arctic, Antarctic, and Alpine Research», описує перші ознаки життя, виявлені в цій екстремальній середовищі.
Як виявили снігові водорості
Біолог з Університету Колорадо в Боулдері помітив червону забарвлення — ознака мікробної активності — на крижаних шпилях на висоті 4800 метрів над рівнем моря. Отримавши зразки для аналізу, дослідники підтвердили наявність в льоду двох видів водоростей, що є першим свідченням про існування якихось форм життя в цьому середовищі.
За словами дослідників, крижані шпилі стали укриттям і джерелом води для мікробів.
Снігові водорості часто зустрічаються в криосфере як на льоду, так і на снігових ділянках, проте на крайній висоті гиперзасушливого ділянки Анд вони були знайдені вперше.
Дослідження показує, що незалежно від того, наскільки складні умови існування в навколишньому середовищі, життя завжди знаходить шлях, якщо є доступ до рідкої воді.
За матеріалами Independent
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