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Команда Зеленського вже майже два місяці не отримує зарплату

09.07.2019

Вже майже два місяці керівники Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату за травень і червень. 

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

“Заробітна плата керівнику Офісу Президента України Богдану А. І., Першому заступникові Керівника Офісу Президента України Трофимову С. В. та Заступникам Керівника Офісу Президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапка Р.Г., Тимошенко К. В., Пристайко В . В. і Гончаруку А. В. в травні і червні 2019 роки не нараховувалася “, – сказано в ньому.

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