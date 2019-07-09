Колишній зек зґвалтував і жорстоко вбив 13-річну дівчинку: тіло пролежало в лісосмузі два тижні (фото, відео)

На Дніпропетровщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві 13-річної Інни Дубик. Дитина пішла з дому 23 червня, проте мати повідомила про зникнення дочки тільки 29 червня.

“У цей же день в с. Миролюбівка П’ятихатського району була організована спецоперація з розшуку дівчинки. До пошуків підключилися волонтери, місцеві жителі і працівники Нацгвардії. Також розглядалися версії, що дитина може перебувати у знайомих в м.Жовті Води. В ході оперативних заходів співробітники карного розшуку вийшли на слід 24-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві неповнолітньої. Він розповів обставини злочину і зізнався, де заховав тіло. Ввечері 5 липня тіло дитини зі слідами насильницької смерті виявили в лісосмузі поблизу села, де дівчинка проживала. За попереднім висновком судмедекспертизи, смерть дівчинки настала близько двох тижнів назад”, – пише видання Мост-Днепр.

З’ясувалося, що раніше зловмисник вже двічі був судимий. <br />

За повідомленням Анни Карпеченкової, начальниці відділу ювенальної превенції поліції Дніпропетровської області, батьки дівчинки сильно зловживали алкоголем.

Востаннє Інну бачили о 14.00 у селі Миролюбівка. Вона вийшла з магазину, але додому не дійшла, пише видання Днепровская панорама.