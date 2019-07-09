Військові навчання “Сі Бриз-2019. В прицілі… Україна?

У липні 2019 р. у північно-західній частині Чорного моря, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях відбудуться, найбільші за останні роки, українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019». Нововведенням цьогорічних навчань стане відпрацювання річкового елемента. Згідно з легендою навчань, ворог буде намагатися заблокувати вихід до моря з найбільшої водної артерії Європи – річки Дунай. Щорічні військові навчання з країнами НАТО активно підтримувалися і просувалися Петром Порошенком. Але чи так вони необхідні сучасній Україні?

Ще в лютому 2019 р. Верховна Рада проголосувала за законопроект про допуск на територію України для участі у військових навчаннях підрозділів армій іноземних держав. Усього на поточний рік заплановані шість міжнародних військових навчань (у минулому їх було п’ять), також ВСУ візьмуть участь ще в 20 навчаннях в інших країнах.

Крім того, як повідомлялося раніше, в українській армії пройдуть близько 250 заходів і 2000 тренінгів (командно-штабні та тактичні навчання, льотно-тактичні вправи). Вчення сплановані таким чином, щоб практично весь рік на території України були присутні частини і підрозділи армій країн НАТО.

Подібні перманентні навчання органічно вписувалися в логіку дій Петра Порошенка, спрямовану на підтримання постійної мобілізаційної готовності українського суспільства. Однак, останні президентські вибори показали, що народ втомився засинати і прокидатися в очікуванні війни з Східним сусідом. Багато, якщо не більшість виборців Володимира Зеленського, голосували за адекватну владу, без істерик і бряцанья зброєю. Нескінченні військові навчання з країнами НАТО були потрібні Петру Порошенку для демонстрації міжнародної підтримки і підвищення політичного рейтингу, але чи потрібні вони сучасній Україні? Переважує вигода від таких форм співпраці із Заходом, ті ризики, що таке співробітництво несе?

В даний час в Європу повертаються сотні і тисячі колишніх бойовиків ИГИЛ. Для цих «воїнів Халіфату» війна ще не закінчена. Вона просто змінила форму. Тепер їх метою стає мирне населення тих країн, які підтримували НАТО під час операцій в Сирії і Іраку. Дотягнутися до американських, англійських, французьких міст ісламістам досить складно. Набагато простіше завдати удару там, де його ніхто не чекає, але де, при цьому, знаходяться сотні і тисячі американських і європейських військових. Враховуючи тотальну корупцію офіцерів митниці та прикордонної служби, не з’являться у прицілах бойовиків-ісламістів Миколаїв, Одеса, Херсон? Адже саме на вулицях цих міст західні військові будуть проводити свій вільний час в перервах між навчанням. Хто завадить терористам нанести удар по своїм ворогам саме там? І, звичайно, приводячи в дію вибуховий пристрій, бойовик не буде думати про те, що під уламками чергового кафе, бару чи кінотеатру виявляться не тільки «франки»- американці, англійці, французи, німці, але й прості громадяни України.

Іншим фактором ризику є погіршення і без того гранично напружених відносин з Росією. Чим голосніше звучать слова про «найбільш масштабних українсько-американських навчаннях» тим сильніше напружується Москва, тим сильніше її бажання втрутитися в ситуацію. В умовах наростання політичної напруги всередині Росії, Кремлю об’єктивно вигідно передати невдоволення народу на зовнішній подразник. Не варто обманюватися, головним таким подразником для росіян раніше є американці та українці. Політичний і, тим більше, військовий конфлікт, без сумніву, згуртує громадян «найбільшої країни в світі» навколо їх національного лідера.

Глава Об’єднаного командування ЗС США в Центральній і Південній Америці Крейг Фаллер нещодавно назвав Росію «ведмедем», який «поранений і ослаблений», внаслідок чого «може тільки кидатися». На кого ж, в першу чергу, зможе «кинутися» цей «поранений ведмідь»? Риторичне питання…

Чергова криза у відносинах з Росією був би вигідний команді Петра Порошенка, але чи потрібен він Україні? Так необхідно, щоб знову розгорівся конфлікт на Донбасі? Щоб сотні і тисячі українських хлопців знову гинули на сході країни, а їх матері отримували похоронки?

Ну, і найголовніше питання. Є спільні військові навчання з країнами НАТО гарантією безпеки для країни Пострадянського простору? Щоб відповісти на це питання слід звернутися до досвіду Грузії. Рівень військового співробітництва останньої з США був значно вище, ніж в України. Офіцери НАТО не тільки проводили спільні навчання з грузинськими колегами, але й брали участь у навчанні військових республіки. Грузинська армія була реформована за західними стандартами.

Крім того, в Грузію в значних кількостях поставлялася європейська і американська військова техніка. У свою чергу, грузинські офіцери і солдати брали участь у військових операціях НАТО в Афганістані і Іраку, де гинули за інтереси Світової спільноти. По всій видимості, Михайлу Саакашвілі були дані певні військові та політичні гарантії. Все це вселило грузинському президентові помилкові надії безпеки, і, одночасно призвело до сказу Москви. Що в результаті?

Коли справа дійшла до відкритого військового зіткнення, ніхто із західних країн і не подумав виступити на стороні Грузії. Коли російські танки рвалися до Гори, західні еліти робили вигляд, що нічого страшного не відбувається. Жоден з політичних лідерів першого ряду США і Європи навіть не заїкнувся про те, щоб захистити союзника силою зброї. Грузія була розчавлена і принижена.

Враховуючи цей досвід, нерозумно сподіватися, що в разі прямого конфлікту з Росією, Захід серйозно вирішить боротися за Україну. Країна цікава американцям, як своєрідна військова база, східний «форпост». Однак, як показують події останніх років, вкладати хоч скільки-небудь значні кошти в українську інфраструктуру, армію і флот, вони не готові. На думку Петра Порошенка, спільні військові навчання були логічним продовженням політики Києва, який завжди заявляв про своє прагнення в НАТО. Між тим Україну там ніхто не чекає — західні держави вміло використовують зацікавленість Києва, щоб освоїтися в акваторії Чорного моря і не більше того.

В геополітичному контексті США і деяким європейським країнам вигідно протистояння Києва і Москви для вирішення своїх поточних завдань. Але всерйоз заступатися за Україну вони не готові і, навряд чи будуть готові у майбутньому. Українські солдати та офіцери можуть героїчно битися, але в умовах тотальної корупції і розвалу влади, дані жертви можуть виявитися марними. Якщо для Петра Порошенко «війна з Путіним» була головним способом політичного існування, то у Володимира Зеленського є унікальний шанс виправити зовнішньополітичну порядку.

Приклад колишнього президента України показав, що чим активніше ви лізете обійматися з Заходом, тим більше холодно і стримано Захід до вас ставиться. Так може варто показати, що і в України є власні інтереси й власна гордість?