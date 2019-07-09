Фурса відреагував на виключення зі «Слуги народу» Олени Коробкової

Економічний експерт Сергій Фурса відреагував на виключення зі списку партії «Слуга народу» виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Олени Коробкової. Експерт заявив, що Коломойський викидає пристойних людей зі списку партії «Слуга Народу». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Сергія Фурси у соціальній мережі фейсбук.

Експерт пише: «Коли показали список Слуги Народу було приємне здивування. Там було дуже багато хороших людей. Потім показали список мажоритарників від Слуги народу. І там уже було багато поганих людей. І тепер на вимогу поганої людини зі списку видаляють хорошу. Так буде і в парламенті? Мажоритарники, яких соромно включати в список, будуть рулити у фракції, пройшовши в Раду в тому числі за рахунок іміджу хороших людей?»

Сергій Фурса наголошує, що Олену Коробкову виключили зі списку «Слуги народу» «типу» за власним бажанням, хоча у неї самої такого бажання не було.

«Виключення Коробкова вимагав Дубинський, що повторює вголос те, що думає Коломойський. Вимагав, тому що їм не подобалася позиція Коробкова по Приватбанку. При цьому, за її словами, виключити її зі списку хотіли так сильно, що загрожували їй і навіть її 4-х річній доньці», – заявляє у своєму дописі експерт.

У своєму дописі Фурса з обуренням пише про те, що зі списку «Слуги народу» на вимогу продажного журналіста і олігарха прибрали людину, яка відстоювала інтерес держави в справі Приватбанку.

«Завіса. І так. Коробкову прибрали. Тому що її не любить Коломойський. А кума Медведчука залишили. Прекрасний вибір. Прекрасне початок. Ось вони, нові обличчя. Ось вона, партія, незалежна від впливу олігархів. Безкомпромісні борці з російською агресією і Путіним», – заявляє наприкінці свого допису експерт.

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Нагадаємо, що Олена Коробкова була представлена на з’їзді партії “Слуга народу”, що відбувся 9 червня, як кандидат у депутати, які входили у першу сотню виборчого списку партії на позачергових парламентських виборах 21 липня.

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