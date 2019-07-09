Нова жертва “перехрестя смерті”: Одеську трасу заблокують, аби чиновники нарешті встановили перехід (фото)

Другий день поспіль, приблизно в один і той самий час, на пішохідному переході, що на перехресті 35-го кілометру Одеської траси, збивають пішоходів. Це саме те аварійне місце, де є поворот на Калинівку.

Сьогодні під колеса автівки потрапила 24-річна дівчина Оксана. У важкому стані її було госпіталізовано до лікарні, повідомляє Київ Оперативний.

Місцеві вже охрестили це місце “Перехрестям смерті”. Збираються блокувати трасу, бо місцеві можновладці не чують прохання мешканців про встановлення нормального надземного або підземного переходу.