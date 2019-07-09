У світі споживання зернових в їжу зросте на 13% – прогноз

У світі споживання зернових в їжу, згідно з прогнозами експертів ОЕСР і ФАО, зросте приблизно на 150 млн. тонн протягом найближчого десятиліття, тобто на 13%, при цьому на частку рису і пшениці доведеться основна частина цього зростання.

Найбільш значущим фактором прогнозованого зростання споживання основних продуктів харчування є зростання населення, який, як очікується, буде найбільш швидким у країнах Африки на південь від Сахари і в Південній Азії.

«На жаль, у найбільш нужденних регіонах очікується повільне зростання доходів і, отже, незначне поліпшення їх стану харчування, – попередив заступник генерального директора ФАО економічного і соціального розвитку Максимо Тореро. – Отримані результати вказують на загальне зниження недоїдання; тим не менш, при поточних темпах поліпшення ми не зможемо досягти мети «Нульового голоду» до 2030 року».

«Прогноз абсолютно чітко показує, що торгівля має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, – сказав директор ОЕСР з торгівлі та сільському господарству Кен Еш. – Регіони, у яких спостерігається швидкий ріст населення, не обов’язково є тими, де виробництво продовольства можна збільшити стійким способом, тому важливо, щоб усі уряди підтримували відкриті, прозорі та передбачувані агропродовольственные ринки».

У доповіді вказується, що рівні споживання цукру і рослинної олії, згідно з прогнозами, зростуть, відображаючи поточну тенденцію до виробництва готових та оброблених харчових продуктів, особливо у багатьох швидко урбанизирующихся країнах з низьким і середнім рівнем доходу. У той же час занепокоєння з приводу здоров’я і благополуччя, ймовірно, підштовхне численні країни з більш високим рівнем доходу до зниження споживання червоного м’яса і переходу від рослинної до вершкового масла.

Крім цього, прогнозується, що попит на кормові культури буде випереджати зростання тваринницького сектора в країнах, де сектор тваринництва переходить від традиційних до комерційних систем виробництва.

У той же час очікується, що використання сільськогосподарських товарів у якості сировини для виробництва біопалива буде зростати головним чином у країнах, що розвиваються.

Темпи зростання товарообігу сільськогосподарськими підприємствами і рибними продуктами протягом найближчого десятиліття повинні знизитися приблизно на 1,3% (в останнє десятиліття вони становили в середньому 3,3% – ІА «КазахЗерно.kz»), оскільки очікується, що зростання світового попиту на імпорт сповільниться.

Що стосується експорту, то, згідно з прогнозами, Латинська Америка і Європа збільшать свої продажі на зарубіжних ринках.