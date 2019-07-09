У Єкатеринбурзі перед приїздом Путіна каналізаційні люки залили монтажною піною

У Єкатеринбурзі перед приїздом Путіна на форум «Іннопром» каналізаційні люки залили монтажною піною

У Єкатеринбурзі перед приїздом Володимира Путіна на форум «Іннопром» каналізаційні люки залили монтажною піною. Як передає місцеве видання видання E1, один з таких люків виявили близько конгрес-центру «Єкатеринбург-експо», де проходить форум, інший — в центрі міста. Фотографію ще одного залитого люка опублікував шеф-редактор видання Znak.com Дмитро Колезев. Раніше Е1 з посиланням на місцевих жителів повідомляло, що в одному з районів міста в зв’язку з приїздом Путіна поліцейські обходять квартири, переписують дані мешканців, радять їм не відкривати вікна і запитують, чи немає у них зброї.