Під будівлею NewsOne на журналіста “Страни” напали націоналісти

Під час акції під стінами телеканалу Newsone 8 липня націоналісти напали на журналіста “Страни” Кирила Малишева, який перебував там за редакційним завданням, а представники поліції попросили його покинути мітинг “щоб уникнути провокацій”. Про це повідомляє сайт “Страна.юа”

“Через кілька хвилин після початку мітинг безпосередньо від входу в бізнес-центр, де знаходиться телеканал NewsOne, перемістився на перпендикулярну вулицю, куди нібито виходять вікна офісу телеканалу. Я рушив слідом. Близько нас Стерненко дописував на асфальті” н @ ху & російських “. В цей момент я побачив в десяти метрах від себе лідера ультраправої організації С14 Євгена Карася та фотографа одного з київських видань. Фотограф показував на мене рукою “, – розповідає Кирило Малишев.

Далі, за його словами, Карась прокричав в натовпі: “Ось сепаратист. Журналіст “Страни”.