Медведчук і Портнов-Богдан намагаються довести Путіну свою лояльність, – Левус

«Праймеріз на генерал-губернатора малоросії», – таким чином коментує останні події народний народний депутат України Андрій Левус. Він також заявляє, що Медведчук з одного боку, а Портнов-Богдан з іншого намагаються довести Путіну свою лояльність та ефективність. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис народного депутата у соціальній мережі фейсбук.

Левус пише: «Праймеріз на генерал – губернатора малоросії.

Медведчук з одного боку, а Портнов-Богдан з іншого намагаються довести Путіну свою лояльність та ефективність. Медведчук, як завжди, йде шляхом провокацій та дестабілізації. Солодка парочка юристів працює через суди і політичне рейдерство. Технічне завдання – мир через капітуляцію, деукраїнізація України, згортання євроатлантичного курсу. Все це нагадує конкуренцію Януковича і Медведчука влітку 2013 року за півроку до Майдану… Та й команди схожі за складом й підходами».

Наприкінці свого допису Левус з обережним оптимізмом заявляє, що у в цьому праймеріз відкривається вікно можливостей.

«Який з цього висновок? Для нас в цьому праймеріз відкривається вікно можливостей. Оскільки, на даний момент, наші сили малі і ми оточені, то можемо собі дозволити розкіш наступати у будь-якому напрямку.

Ну і головне – і Медведчук, Портнов з Богданом програють. Все буде Україна!», – заявляє Левус.

Також читайте: ТЕЛЕМІСТ УКРАЇНА-РОСІЯ МОЖЕ ВІДБУТИСЯ: У МЕДВЕДЧУКА ШУКАЮТЬ ІНШІ ШЛЯХИ

Нагадаємо, що політтехнологи “Опозиційної платформи – За життя” не стали відмовлятися від ідеї проведення телемосту між Києвом і Москвою, а просто взяли паузу. В даний момент прихильники Медведчука шукають інший варіант проведення проекту, можливо, при залученні депутатів Європарламенту або Білорусі.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!