Авто з сім’єю наштрикнулося на відбійник: загинула 9-річна дівчинка (фото)

На Харківщині сталася жахлива ДТП. Автомобіль Renault, в якому перебувала родина, наштрикнувся на відбійник. В результаті аварії загинула 9-річна дівчинка.

Окрім цього, 30-річна жінка та ще одна дівчинка, якій також 9 років, отримали численні травми. Їх доставили до харківської лікарні, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про те, що у Нововодолазькому районі на автодорозі сполученням «Харків-Красноград-Перещепіно» автомобіль «Renault» під керуванням 31-річного водія наїхав на огорожу, надійшло до поліції 8 липня о 15.06.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.