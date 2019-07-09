У найбільшого вулкана в світі відібрали титул

Масив Таму — це згаслий вулкан в Тихому океані, розташований приблизно в 1600 км на схід від Японії. Він займає площу в 310 тисяч квадратних кілометрів — приблизно стільки ж, скільки і Польща. Він є частиною підводного хребта Височини Шацького, що утворилася близько 145 мільйонів років тому під час серії вивержень вулканів.

Спочатку вчені не могли визначити, чи є масив Таму результатом численних вивержень з різних вулканів або одного величезного виверження.

У 2013 році дослідники на чолі з Вільямом Сагєром з Університету Х’юстона оголосили, що вулкан став результатом одного потужного виверження в центрі гори. Його оголосили найбільшим у світі щитовим вулканом і одним з найбільших в Сонячній системі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Тим не менш, нове дослідження, також проведений Сагєром, показало, що вулкан утворився не так, як припускали вчені.

Чому масив Таму позбавили титулу найбільшого вулкана?

Після публікації дослідження 2013 року і присудження масиву Таму титулу найбільшого щитовидного вулкана, Вільям Сагер не міг заспокоїтися. Вчений вирішив дізнатися більше про формування вулкана, глянувши на його «магнітну підпис».

Земля оточена магнітним полем, яке постійно рухається. Магма, що містять магнітні мінерали, тому, коли вона охолоджується і твердне, вона вирівнюється згідно з магнітним полем, фіксуючи його розташування в той чи інший момент часу.

Команда дослідників відправилася до масиву Таму на науково-дослідному судні Інституту океану Шмідта «Фалькор», щоб скласти карту магнітних аномалій вулкана. По ній можна визначити, чи вулкан сформований в результаті одного виверження або все-таки немає.

Дослідження показало, що масив Таму швидше за все є не вулканом, а океанічним плато, що утворився в процесі спрединга морського дна. За цією концепцією морське дно переміщається в горизонтальному напрямку, при цьому нова порода піднімається з надр вздовж срединноокеанических хребтів, а океанічна плита симетрично розходиться в сторони.

Внаслідок цього відкриття звання найбільшого в світі вулкана переходить до Гавайських островів Мауна-Лоа.

За матеріалами Newsweek

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