Півзахисник “Генка” Малиновський не поїхав на збір з командою

Український футболіст має намір незабаром покинути бельгійський клуб. Про це повідомляє ZN.UA.

Український півзахисник “Генка” Руслан Малиновський не поїхав на збори з командою і прокоментував ситуацію, яка склалася у нього в клубі.

“Керівництво не тримає своє слово і спотворює мої заяви. Рішення не поїхати на збір виходило від мене. Я сказав про це тренеру відверто, тому що не хотів заважати формуванню нової команди, як поваги до нього і “Генку”, – наводить слова Руслана Het Nieuwsblad.

“Я б міг багато чого розповісти, але не стану цього робити з поваги до моїх партнерів і фанатів клубу. Але мені не подобається ця історія. Повірте, моєї провини тут немає. Моя дружина вагітна, я за неї боюся. Вся ця ситуація змушує її нервувати.

Поки мій агент веде переговори з “Генком”, я не хочу більше нічого говорити. Сподіваюся, що “Генк” перестане виставляти мене в поганому світлі і ми зможемо залишитися друзями”, – повідомив Малиновський.

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Нагадаємо, в сезоні 2018/19 Малиновський забив 16 голів і віддав 16 результативних передач в 51 матчі. Також Руслан став у складі “Генка” чемпіоном Бельгії.

Футболістом цікавилися італійські клуби “Сампдорія” і “Аталанта”, але бельгійців не влаштували пропозиції по трансферу.

Раніше повідомлялося про те, що Малиновський є одним з найкращих асистентів відбору Євро-2020.

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