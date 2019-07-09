Збитки на 100 млн: Міноборони знало про брак бронежилетів. Відео

Державне бюро розслідувань (ДБР) стверджує, що чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, попри це, купували продукцію. Загальні збитки вже склали 100 млн. грн. Відомство вже оприлюднило фрагменти записів телефонних розмов неназваних людей про постачання бронежилетів.

Слідчі бюро у себе в презентації вказали, що бронежилет “Корсар” м3с першого класу захисту не повинен прострілюватися в разі атмосферних опадів або занурення в воду і що при намоканні він втрачає свої властивості на 20-30 відсотків. Потім вони повідомили, що під час слідчих дій бронежилети цього класу прострілювалися, однак про намокання нічого сказано не було. Бронежилет не витримав випробувань при обстрілі пістолетними патронами 9х18 мм з використанням пістолета 9 мм ПМ. Про це повідомляє Ліга.нет.

Про бронежилети “Корсар” м3с слідчі ДБР розповіли, що ті не витримали обстрілу з гвинтівки кулями 7,62 мм і з АК-74 кулями 5,45 мм. При цьому уточнювалося, що на серії з трьох пострілів з гвинтівки й АК-47 довелося по одному пробиття бронежилета. Не вказано, намокали чи жилети перед випробуваннями.