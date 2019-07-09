Ар’єв про виступ Юнкера на саміті: Реальна оцінка реально зробленого

«Реальна оцінка реально зробленого», – прокоментував виступ президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера на саміті Україна-ЄС народний депутат Володимир Ар’єв. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис народного депутата у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Володимир Ар’єв навів декілька цитат Юнекера: «Ми можемо бачити найбільший поступ. З часів Майдану він був набагато більший, ніж за попередні десятиліття»

«Завдяки угоді про Зону вільної торгівлі Україна може швидше зростати. І таким чином швидше досягати прогресу. Після того як ці угоди вступили в силу ми вже бачимо зростання на 49 відсотків»

«Наше партнерство – це обопільна солідарність та дружба, саме тому ми і засвідчуємо цю солідарність конкретною підтримкою»

Народний депутат також наголосив, що це не агітація партії «Європейська солідарність», а реальна оцінка Юнкера того, що було зроблено за останні роки в Україні.

«Що це? Блог порохобота? Агітація партії «Європейська Солідарність? Це цитати з виступу президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера сьогодні в Києві. Реальна оцінка реально зробленого». – заявляю Володимир Ар’єв.

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Нагадаємо, що 8 липня у Києві відбувся Саміт Україна-ЄС на якому були присутні Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер.

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