В Іспанії під час забігу биків постраждали 5 осіб

Сан-Фермін відомий насамперед завдяки енсьєрро — бігом учасників фестивалю від 12 розлючених биків. У ранкового бігу биків майже кожен рік люди отримують каліцтва, іноді травми закінчуються смертельним результатом.
В цьому році постраждали п’ятеро: двоє чоловіків і жінка були госпіталізовані з травмами голови. Ще один учасник забігу потрапив до лікарні із забиттями. П’ятий потерпілий отримав удар рогом бика в спину, проте не потребував медичному втручанні.
Забіг биків тривав 2 хвилини 23 секунди.
Експрес-інформація по країні
Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.
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Столиця – Мадрид
Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья
Форма правління – Парламентська монархія
На території – 504 782 км2 (51-я в світі)
Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)
Офіційна мова – іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,876 (26-я в світі)
ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою
У липні в Памплоні проводиться вісім таких забігів, тому кількість постраждалих в цілому може збільшитися.
Фестиваль, який проводиться понад 800 років, щорічно привертає в місто на півночі Іспанії близько мільйона чоловік. Свято було популяризирован американським письменником Ернестом Хемінгуеєм.
«Навколо Світу. Україна» писав про фасаді і вивороті Сан-Ферміна.
За матеріалами «Європейська правда»
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