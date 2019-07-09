Німеччина відкрила архіви — «велика битва під Прохорівкою» було найбільшим поразкою Червоної армії

«Результати останніх досліджень, заснованих на справжніх фотографіях, підтверджують: під Прохорівкою не було ні радянської перемоги, ні потужного танкового бою в цілому. Насправді, на полі на захід від Пам’ятника Перемоги (дзвіниці на Прохоровському полі, увінчаний позолоченою фігурою Богородиці), понад 200 танків 29-го танкового корпусу здійснили атаку в стилі камікадзе», – йдеться в статті, яку цитує NEWSru.com. І там же робиться висновок, що тепер цей пам’ятник «по суті мав би бути знесений».

Про те, що ніякої перемоги росіян у цій битві не було не раз вже говорив німецький військовий історик Карл-Хайнц Фризер, а тепер його версію підтвердив і британський вчений Бен Вітлі, який знайшов в американському Національному архіві Коледж-Парку (штат Меріленд) німецькі розвідувальні фотографії з східного фронту. Вони «з максимальною ясністю доводять катастрофічної поразки Червоної армії під Прохорівкою», – йдеться в статті Die Welt, яку цитує InoPressa.

«Згідно багаторічної версії битви під Прохорівкою 12 липня 1943 року в ході німецької наступальної операції «Цитадель» у бою зіткнулися 850 800 радянських і німецьких танків. При цьому, за даними радянської пропаганди, нібито було знищено 400 бойових машин вермахту, – йдеться в статті. – Насправді, проти 672 радянських танків боролися 186 німецьких бойових машин; увечері того дня втрати склали 235 танків Червоної армії і 5 у вермахту – і це на декількох квадратних кілометрів».

У статті Die Welt стверджується, що командувач 5-ї гвардійської танкової армії генерал Павло Ротмістров при настанні ігнорував наявність природного перешкоди у вигляді рову глибиною 4,5 метра, і в результаті радянські танки стовпилися перед вузьким мостом, ставши ідеальною мішенню для двох батальйонів 2-го танкового корпусу СС. «Це було пекло з вогню, диму, гарячих Т-34, вбитих і поранених», – писав брав участь у битві Рудольф фон Ріббентроп, син рейхсміністра закордонних справ. Тільки 4 важких танка «Тигр» під командуванням Міхаеля Виттманна знищили 55 радянських танків.

Через кілька днів в район бою були направлені німецькі літаки-розвідники, який зняли місце бою 14 і 16 липня 1943 року. На них видно поруч з глибоким ровом більше 100 розбитих середніх танків Т-34 і легких Т-70. Трохи далеко – ще 55 знищених «Тиграми» танків (32 Т-34, 12 Т-70 і 11 британських «Черчиллей».

За офіційними даними, за якими вивчають історію Великої Вітчизняної війни, бій біля залізничної станції Прохорівка (56 км на північ від Бєлгорода) стало кульмінацією грандіозної стратегічної операції, що увійшла в історію, як Курська битва, яка стала вирішальною у забезпеченні корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни. У битві під Прохорівкою, яке відбулося між частинами німецької та радянської армій 12 липня 1943 року, одночасно з обох сторін брало участь понад 1500 танків, значна кількість артилерії і великі сили авіації.

Деякі представники Генштабу ЗС СРСР вважали цю битву одним з найбільших битв у військовій історії з застосуванням бронетанкових сил. Безпосереднє командування танковими з’єднаннями під час битви здійснювали: з радянській сторони генерал-лейтенант Павло Ротмістров, а з боку Німеччини – оберстгруппенфюрер СС Пауль Хауссер.

В той день 12 липня німецьким військам не вдалося захопити Прохорівку і прорвати оборону радянських військ, а радянським військам не вдалося оточити угруповання противника.

Радянські танкові частини прагнули вести ближній бій («броня до броні»), оскільки дистанція поразки 76-міліметрових гармат Т-34 була не більше 800 метрів, а у решти радянських танків ще менше, зате німецькі 88-міліметрові гармати «Тигрів» і «Фердинанд» вражали бронемашини з відстані до 2 кілометрів. При зближенні радянські танкісти несли великі втрати.

У тій битві радянські війська втратили понад 300 машин: 29-й танковий корпус – 153 згорілих або підбиті танки; 18-й танковий корпус – згоріли або були підбиті 84 танка; 2-й гвардійський танковий корпус – знищені 54 танка; 2-й танковий корпус – 22 танка. Таким чином, 5-а гвардійська танкова армія Ротмистрова позбулася 313 бойових машин.

Усього ж у період з 5-го по 8 липня були підбиті 527 радянських танків, 372 з них згоріли.

До цього моменту було прийнято вважати, що німецькі війська під Прохорівкою втратили близько 400 танків, багато іншої бойової техніки і озброєння, а за весь період боїв з 12 по 16 липня 1943 року війська 5-ї гвардійської танкової армії при взаємодії з общевойсковыми сполуками знищили і підбили 459 танків противника.

Офіційна радянська «Історія Великої Вітчизняної війни» наводить відомості про 350 підбитих німецьких машинах. За іншими ж підрахунками, в тому битві не могли приймати участь більше 300 німецьких танків.

Згідно з даними німецького федерального Військового Архіву, в ході боїв 12-13 липня дивізія «Лейбштандарт Адольф Гітлер» (одна з трьох, які брали участь у битві) втратила безповоротно 2 танка Pz.IV, у ремонт було відправлено 17 танків Pz.IV і 3 танка Pz.III, тобто всього 22 машини. Загальні ж втрати танків і штурмових гармат за 12 липня склали близько 80, в тому числі не менше 40 бойових машин втратила дивізія «Мертва Голова».

З німецьких донесень випливає, що гітлерівці втратили не більше 100 одиниць техніки, частина з якої була незабаром відновлена. Вже на наступний день, судячи з донесенням командирів дивізій «Адольф Гітлер», «Мертва Голова» і «Рейх», до бою були готові 250 танків і самохідних і штурмових гармат.

Доповідь про битву під Прохорівкою привів Сталіна в лють. Дані про битву засекречені в Архіві президента РФ

Доповідь представника ставки Олександра маршала Василевського Верховному Головнокомандувачу Йосифу Сталіну про бойові дії в районі Прохорівки, 14 липня 1943:

«Згідно Вашим особистим вказівок, з вечора 9 липня 1943 року безперервно перебуваю у військах Ротмистрова (Павло Ротмістров, командувач 5-ї гвардійської танкової армії, маршал бронетанкових військ – прим. ред.) і Жадова (командувач 66-ю армією, генерал армії – прим. ред.) на прохоровському і південному напрямках. До сьогоднішнього дня включно противник продовжує на фронті Жадова і Ротмистрова масові танкові атаки і контратаки проти наступаючих наших танкових частин… За спостереженнями за ходом боїв відбуваються і за свідченнями полонених, роблю висновок, що противник, незважаючи на величезні втрати, як в людських силах, так і особливо в танках і авіації, все ж не відмовляється від думки прорватися на Обоянь і далі на Курськ, домагаючись цього якою завгодно ціною.

Вчора сам особисто спостерігав до південно-заходу від Прохорівки танковий бій наших 18-го і 29-го корпусів з більш ніж двомастами танками противника в контратаці. Одночасно в битві взяли участь сотні знарядь і всі наявні у нас Курси (реактивні снаряди, які широко використовувалися під час Великої Вітчизняної війни – прим. ред.). В результаті все поле бою протягом години було всіяне блискучими німецькими і нашими танками.

Протягом двох днів боїв 29-й танковий корпус Ротмистрова втратив безповоротно і тимчасово вийшли з ладу 60% і 18-й корпус – до 30% танків. Втрати у 5-му гв. механізованому корпусі незначні. Не виключена тут завтра можливість зустрічного танкової битви. Всього проти Воронезького фронту продовжують діяти не менше 11 танкових дивізій, систематично поповнюваних танками. Опитані сьогодні полонені показали, що 19-я танкова дивізія на сьогодні має в строю близько 70 танків, дивізія «Рейх» – до 100 танків, хоча остання після 5 липня 1943 року вже двічі поповнювалася».

Коли Сталін дізнався про втрати радянських військ у цій битві, то прийшов в лють.

«Верховний вирішив зняти мене з посади і чи не віддати під суд. Це розповів мені A. M. Василевський. Він же детально доповів В. В. Сталіну обстановку і висновки про зрив всієї річної німецької наступальної операції. Сталін трохи заспокоївся і більше до цього питання не повертався», – згадував потім головний маршал бронетанкових військ Павло Ротмістров.

У ставці верховного Головнокомандувача контрудар радянських танкістів був сприйнятий як провал, хоча перекидання в той район 5-ї танкової армії (понад 900 танків) під командуванням Ротмистрова планувалася як контратака на наступ німецьких військ у напрямку Курська та Бєлгорода за планом «Цитадель».

Справа була не в тому, що поставлені бойові завдання не були виконані, а в тому, що радянська армія зазнала в тій битві величезні втрати – розбита і спалена бойова техніка, десятки тисяч людських життів.

Бойова діяльність 5-ї гвардійської танкової армії під час битви під Прохорівкою стала предметом розгляду спеціальної комісії за головуванням члена Державного Комітету Оборони і Політбюро Георгія Маленкова.

Підсумком її роботи стали сотні сторінок різних матеріалів, які досі зберігаються в особливо секретному Архіві президента РФ. Гриф секретності з них не буде знято, оскільки там міститься детальний аналіз тактики та стратегії керівництва радянської армії під час Курської битви, особливо під Прохорівкою. Однак загальний висновок комісії відомий: бойові дії 5-ї гвардійської танкової армії під командуванням Ротмистрова 12 липня 1943 року під Прохорівкою охарактеризовано як «зразок невдало проведеної операції».

Микита Хрущов у своїх мемуарах «Час. Люди. Влада» описує ситуацію, коли вони разом з Георгієм Жуковим і командувачем 5-ї танкової армії Ротмистровым проїжджали поблизу Прохорівки. «На полі було багато підбитих танків – і супротивника, і наших. З’явилося розбіжність в оцінці втрат: Ротмістров говорив, що бачить більше підбитих німецьких танків, я ж вгледів більше наших. І те, і інше, втім, природно. З обох сторін були значні втрати», – зазначав Хрущов.

Підрахунок результатів показав, що з боку радянської армії втрат було значно більше. При неможливості маневрувати на полі, забитому бронетехнікою, легкі танки не змогли використати свою перевагу в швидкості і один за іншим гинули під далекобійними снарядами артилерії і важких німецьких бойових машин.

Сам Ротмістров в листі на ім’я маршала Георгія Жукова 20 серпня 1943 року писав: «Коли німці своїми танковими частинами переходять до оборони, то цим самим вони позбавляють нас наших маневрених переваг і, навпаки, починають повною мірою застосовувати прицільну дальність своїх танкових гармат, перебуваючи в той же час майже у повній недосяжності від нашого прицільного танкового вогню… При зіткненні з перейшли до оборони німецькими танковими частинами ми, як загальне правило, несемо величезні втрати в танках і успіху не маємо».

Військовий історик Лев Лопуховський зазначає, що «у повоєнний час, особливо з виходом книги П. А. Ротмистрова «Танкова битва під Прохорівкою» в 1960 році, потік славослів’я на адресу танкової армії та її командування посилився і продовжував наростати з кожним ювілеєм Курської битви. Фонди Центрального архіву Міністерства оборони були закриті. І Павло Олексійович, спираючись на свій авторитет головного маршала бронетанкових військ та помічника міністра оборони (1964-1968), сформував точку зору на події 12 липня під Прохорівкою, яку в умовах нестачі інформації та жорстких вимог військової цензури не так-то просто було критикувати. При цьому він постарався забути і про розгляд комісії Маленкова, і про свою тверезої і адекватної оцінки подій в листі на ім’я Г. К. Жукова, написаному 20 серпня 1943 року. Так створювалися міфи і легенди».

«Битві під Прохорівкою» загрожує доля міфу про «28 понфиловцах»

Дослідження німецьких і британських учених, а також опубліковані раніше роботи радянських істориків про те, що в реальності відбувалося на невеликому полі біля станції Прохорівка 12 липня 1943 року, можуть спровокувати новий скандал в Росії, аналогічний тому, що осягнув історію про подвиг 28 панфіловців у роз’їзду Дубосєково.