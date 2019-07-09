«Ми їх годуємо, а вони нас по морді б’ють»

У Держдумі грузинам пригадали все: і порятунок російськими царями від турецького поневолення, і привілейоване становище в СРСР, і нинішні потоки грошей з РФ.

Держдума одноголосно прийняла у вівторок заяву із закликом ввести санкції проти Грузії у зв’язку з антиросійськими провокаціями. В якості приводу назвали «антиросійську істерію», розв’язану в цій країні радикальними політичними силами, а в числі конкретних випадків згадали напад на російську делегацію під час засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, нецензурні образи на адресу президента РФ, а також русофобські випади по відношенню до нашим туристам.

Російські депутати не стали розбиратися в перипетіях внутрішньополітичному житті Грузії, а також виявляти інтереси конкретних країн, які могли б стояти за діями грузинської опозиції. По всьому було видно, що депутатів просто гризе образа на грузинів, адже вони серйозно вважали, що після військового конфлікту в 2008 році відносини між двома країнами стали налагоджуватися.

«Ми багато зробили для Грузії, а у відповідь отримуємо такі почуття ненависті, нетерпимості й образливі слова. Ми вважаємо, що так робити не можна», — журився спікер Держдуми В’ячеслав Володін. Він повідомив, що саме Росія лідирує за кількістю споживачів грузинського вина та мінеральної води. Російські туристи займають першу сходинку серед іноземців, відпочиваючих в Грузії. Нарешті, тільки в минулому році з російської території в Грузію перерахували грошових коштів на суму понад 630 млн доларів. «Росія формує 20% ВВП Грузії. Ми їх годуємо», — зауважив Володін.

Грузинам пригадали все — від порятунку російськими царями від турецького поневолення до привілейованого становища в СРСР. Правда, знайшлися й такі депутати, які сказали, що Росія почасти сама винна в тому, що до неї так ставляться. Так, лідер ЛДПР Володимир Жириновський нагадав, що російське керівництво фактично своїми руками привело до влади в Грузії Михайла Саакашвілі. «Самі породили там антиросійські настрої, а потім дивуються, чому нас по морді б’ють», — сказав лідер ЛДПР.

Але більшість російських депутатів — люди, які народилися і виросли в СРСР. Їм личить вірити в дружбу народів, і вони до цих пір вважають усіх мешканців колишніх радянських республік (мабуть, за винятком Прибалтики) «братъями». З цієї причини вони дали зрозуміти, що їх звинувачення в русофобії не поширюються на грузинське суспільство, а тільки на місцевих політичних радикалів. У такій ситуації грузинське керівництво повинне різко і чітко поставити хуліганів на місце, російським же владі принести вибачення. Після цього співпраця між двома країнами може бути продовжено, натякнули в Держдумі.

«Ми вимагаємо від грузинської влади чіткої реакції, такі інциденти не притаманні грузинському суспільству», — заявив, зокрема, глава комітету Держдуми по справах СНД Леонід Калашников. А єдинорос Петро Толстой переконаний, що «антиросійська істерія в пострадянських країнах штучно розпалюється англосаксонськими політиками». Інші депутати і зовсім почали жаліти «простих грузинів», які в разі введення санкцій, наприклад, не зможуть переказувати гроші своїм родичам на батьківщину.

До речі, конкретний набір санкцій у прийнятому депутатами заяві не обумовлений. Передбачається, що їх перелік оперативно підготує і подасть на затвердження президентові російський уряд. Але раніше парламентарії пропонували ввести повну заборону на поставки в Росію грузинського вина та мінеральної води, а також обмежити грошові перекази в Грузію з нашої території. Лунали й пропозиції про обмеження на постачання в цю країну також російських ліків та енергоресурсів.

«Ми повинні дати зрозуміти всій цій публіці, що з Росією цей двірський стиль не пройде і доведеться платити дорого», — заявив з думської трибуни депутат Толстой. Після чого сказав, що тільки завдяки Росії, «сьогодні на карті світу існують два злісних інваліда, ці удавані держави — Грузія і Україна».

«Есер» Олег Нілов зажадав застосувати до грузинів-русофобам заходи кримінально-правового характеру. «Хоч тушкою, хоч опудалом треба доставити сюди і судити тих, хто погрожує вбивати росіян», — сказав депутат. Злочинцем він назвав і провідного грузинського телеканалу, який образив у нецензурних виразах російського президента і його покійних батьків, хоча мат в ефірі цієї країни не вважається кримінально караним злочином.

У ЛДПР ж переконані, що Грузію треба покарати набагато жорсткіше. Жириновський висловився за те, щоб російські прапори майоріли не тільки в грузинській, але й української столиці. «Інакше там будуть профашистські режими», — сказав він. Необхідність рішучих та жорстких заходів» щодо Грузії лідер ЛДПР пояснив, у тому числі тим, що не вірить в горезвісну дружбу народів. «Де в світі є дружба народів? США і Мексика, Франція і Німеччина — хто з ким дружить? Нас будуть вбивати, а ми не будемо сваритися, а журналіст з грузинського телеканалу — це хіба не представник народу? Російський цар вже направив туди війська, а тепер нас по морді б’ють. Самі винні, це вина тих, хто визначають політику в кабінетах», — поставив гнівну крапку у дискусії щодо «грузинського питання» лідер ЛДПР, фактично звинувативши в некомпетентності російське зовнішньополітичне керівництво.

І хоча президент Росії Володимир Путін потім висловився проти введення антигрузинских санкцій, в Держдумі заявили, що не будуть відкликати своє звернення до уряду РФ з пропозицією ввести економічні заходи у відповідь на антиросійські провокації в Грузії.