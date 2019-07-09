«Вільна Росія»: за чотири роки число політв’язнів у РФ зросло в шість разів

Віце-президент фонду «Вільна Росія» Володимир Кара-Мурза, виступаючи на засіданні Ради ООН з прав людини, заявив, що за останні чотири роки політв’язнів у РФ стало в шість разів більше.

Кара-Мурза нагадав, що російський академік Андрій Сахаров, виступаючи в грудні 1976 року з Нобелівською лекцією, назвав імена 126 в’язнів совісті. За даними правозахисного центру «Меморіал», в даний час в Росії 297 осіб, яких переслідують за політичними чи релігійними мотивами. «Це найбільш обережні оцінки, але вони дозволяють зрозуміти масштаб переслідування [людей]», — сказав політик.

В якості прикладу він навів українського режисера Олега Сенцова, який виступав проти анексії Криму, активістку і матір-одиначку з Ростова-на-Дону Анастасію Шевченко, яка була заарештована за новим законом про «небажаних організаціях», а також Олексія Пічугіна, який провів за ґратами 16 років у зв’язку з «справою ЮКОСа».

«Це всього три імені 297. І ця цифра продовжує зростати. За останні чотири роки число політв’язнів у Росії зросла в шість разів. Їх переслідування порушує не тільки Конституцію РФ, але і зобов’язання Росії, закріплені у Загальній декларації прав людини, а також у підсумковому документі віденської зустрічі ОБСЄ та Європейської конвенції з прав людини», — зазначив Володимир Кара-Мурза і закликав Раду ООН з прав людини добитися справедливості для тих, хто позбавлений її у себе на батьківщині.