У США через помилку лікарів жінка народила чужих дітей

Постраждалі подали позов до CHA Fertility Center. У документах зазначено, що пара одружилася в 2012 році і ніяк не могла завести дітей, тому звернулася в клініку репродуктології. У серпні 2018 року жінці підсадили два ембріона. Відомо, що зародки були жіночої статі, про що перед операцією лікарі повідомили клієнтів.

30 березня 2019 року жінка народила в Нью-Йорку двох хлопчиків, які мали не азіатську зовнішність. Генетичні тести підтвердили, що новонароджені не пов’язані з батьками. Тестування показало, що діти не були генетично пов’язані навіть один з одним.

У судовому позові йдеться, що чоловік з дружиною витратили $100 тис. на оплату лікарів, медикаменти, лабораторні та транспортні витрати. При цьому отримали сильну емоційну травму. Пара не знає, що сталося з двома ембріонами, які повинні були бути імплантовані в матку постраждалої жінки.

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Пара передала опіку над немовлятами їх біологічним батькам, які також були клієнтами цієї клініки з лікування безпліддя. Про реакцію людей, які несподівано стали батьками, не повідомляється.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», сурогатна мати в США народила близнюків: чужого і рідного.

За матеріалами «Гордон»

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