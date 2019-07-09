У челябінському офісі мережі «Червоне & Біле» проходять обшуки

«Перевіряють контрагента»

В центральному офісі компанії «Червоне і біле» в Челябінську проходять обшуки. Інформацію про це Znak.com підтвердив представник компанії. За даними прес-служби федеральної мережі, заходи силовики проводять в рамках перевірки контрагента.

«Для підтвердження ділових зв’язків між ним і нами у нас сьогодні в офісі знаходяться перевіряючі в особі правоохоронних структур та податкової інспекції», — повідомила представник компанії, — перевіряючі ведуть себе дуже коректно, всю запитувану інформацію ми надаємо».

Відомо, що оперативні заходи проводять ФСБ і ФНС. У регіональному управлінні ФСБ відмовилися коментувати ситуацію. Глава УФНС по Челябінській області Михайло Бірюк від коментарів утримався.

Мережа алкомаркетів «Червоне і біле» була створена в Челябінську кілька років тому. Рітейлер був однією з найбільш динамічно розвиваються компаній в країні. Засновник мережі — челябінський комерсант Сергій Студенніков.

Проблеми у компанії почалися в минулому році, коли податкова донарахувала одному їх юросіб із групи «Червоне і біле» більше мільярда рублів. Після цього по мережі пройшла серія обшуків. Силовики прийшли на склади і офіси компанії по всій країні, на кілька днів паралізувала роботу. Потім було оголошено про злиття мережі «Червоне і біле» з низкою федеральних гравців. У січні 2019 року Ігор Кесаев і Сергій Кациев, що володіють мережами магазинів «Діксі» і «Брістоль», і Сергій Студенніков заявили про об’єднання компаній в єдиний роздрібний бізнес. Не так давно власник мережі «Червоне & Біле» Сергій Студенніков переоформив свої основні юрособи на компанію, зареєстровану на Кіпрі Amelior Investments Limited, створену в березні 2019 року.

Під контроль кіпрської компанії, зокрема, перейшли челябінське ТОВ «Абсолют» (до цього юрособі незадовго до минулих в кінці року обшуків виникли податкові претензії), ТОВ «Прометей» (Подольськ, за оцінками «INFOline-Аналітика», воно генерувало близько 60% виручки мережі за 2018 рік, що склав 301 млрд рублів) і ТОВ «Оазис» (Уфа).

Як раніше повідомляв Znak.com наприкінці минулого року на склади і в головний офіс мережі «Червоне & Біле» в Челябінську нагрянули з обшуками співробітники Федеральної податкової служби, Росалкогольрегулювання, ФСБ і Омону. Джерело Znak.com тоді повідомляв, що візит силовиків може бути пов’язаний з перевіркою можливого догляду КБ від сплати податків.

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