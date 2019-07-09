Слідчі по справах інгушської активістів не дають адвокатам вивчити матеріали

Слідчі у справі про організацію насильства над представниками влади під час зіткнень демонстрантів і силовиків на акціях з-за зміни кордонів між Інгушетією та Чечнею вже кілька тижнів не дають ознайомитися з матеріалами справи адвокатів, захищає активістів з Інгушетії. Про це Znak.com розповіли юристи колегії адвокатів Pen& Paper Вадим Клювгант і Олексій Мірошниченко. За словами адвокатів, не маючи доступу до матеріалів кримінальної справи, у них немає можливості вибудовувати лінію захисту.

Клювгант і Мірошниченко наполягають, що своїми діями слідчі СКР по Північно-кавказького округу в тому числі порушують права інгушської активістів, які згідно із статтею 48 Конституції РФ мають право на кваліфіковану допомогу. У зв’язку з цим проведення будь-яких допитів обвинувачених, позбавлених права на захист, незаконно.

За даними Znak.com один з фігурантів цієї кримінальної справи — голова Ради тейпов Інгушетії Малсаг Ужахов — заявив слідчому, що не може давати свідчення по справі, так як досі не розуміє, у чому конкретно його обвинувачують. Ужахов наполягає, що звинувачення проти нього «абсурдні», тому що в справі навіть не прописано, які саме його дії були спрямовані на організацію насильства над силовиками. Крім того, Ужахов запевняє, що фізично не міг організувати напад невідомих йому активістів на таких же невідомих йому силовиків. Голова Ради тейпов Інгушетії вважає, що кримінальне переслідування проти нього та інших активістів політично мотивовано.

Раніше правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в’язнями п’ятьох активістів з Інгушетії, обвинувачених в організації насильства над представниками влади під час зіткнень з-за зміни кордонів між Інгушетією та Чечнею. Мова йде про Ахмеда Барахоеве, Мусі Мальсагове, Ісмаїла Нальгиеве, Барахе Чемурзиеве і Малсаге Ужахове.

“”Меморіал” проаналізував висунуті проти лідерів опозиції звинувачення і прийшов до висновку, що вони безпідставні. Жодне з перерахованих наслідком обставин не підтверджує, що у лідерів опозиції був такий умисел, що вони бажали насильства і закликали до нього. Немає доказів, що вони мали умисел на заподіяння шкоди здоров’ю представників влади, прагнули до нього, організовували його або керували ним. Судячи з відеозаписів з місця подій і свідченнями очевидців, лідери закликали протестувальників розійтися і не допускати зіткнень з силовиками», — говорилося в заяві правозахисників.

Нагадаємо, що Ахмед Барахоєв, Муса Мальсагов, Ісмаїл Нальгиев, Малсаг Ужахов і Барах Чемурзиев звинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 33, частини 2 статті 318 КК РФ («Організація насильства, небезпечного для життя і здоров’я представників влади у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків»). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Приводом для порушення кримінальної справи проти інгушської активістів стали зіткнення, які сталися в Інгушетії в кінці березня. Тоді місцеві жителі виступали проти передачі частини земель сусідній Чечні. Однак, незважаючи на багатотисячні протести, Юнус-Бек Євкуров, який тоді очолював республіку, підписав угоду з Рамзаном Кадировим про передачу частини земель, Конституційний суд Росії, згодом визнав цю угоду законним.

26-27 березня в Магасі проходив спочатку узгоджений з владою, а потім — стихійний мітинг проти зміни кордону з Чечнею і правил референдуму. Акція протесту закінчилася сутичками з силовиками — це стало однією з причин порушення кримінальних справ проти учасників протестів (про напад на представників влади і закликах до масових заворушень). Пізніше мітингувальники перекрили федеральну трасу «Кавказ» біля Назрані, де, крім іншого, вимагали відставки глави республіки Юнус-Бека Євкурова. Він оголосив про відхід зі свого поста 24 червня, після чого був призначений заступником міністра оборони Росії.

Наприкінці травня стало відомо, що Мін’юст РФ тимчасово призупинив діяльність Ради тейпов інгушського народу із закликами до депутатів Народного зібрання Інгушетії не приймати закон про відчуження частини інгушської земель на користь Північної Осетії. Активісти заявили, що дії Мін’юсту — це «метод впливу на Раду тейпов і громадян в цілому з метою придушити протест». Рада тейпов інгушського народу був створений в лютому 2015 року як альтернативи існуючому Раді тейпов при главі Республіки Інгушетія.