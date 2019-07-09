Великий скандал — відмінний спосіб розкрутки артиста. Це добре відомо в шоу-бізнесі. В політиці справи йдуть так само.

Розуміючи це, російські влади в історії з лайкою на адресу Путіна мали б постаратися зробити все, щоб скандал не перетворився у великий скандал.

Але наші влади влаштовані інакше. Шоумени вступили в бій. Посипалися благонамірені і раздувающие скандал заяви від відомств (МЗС, Дума, уряд) і громадян (Кадиров, Собчак та ін). Замаячив питання про санкції проти Грузії, показуючи ідіотський масштаб того, що відбувається.

Цікавий приклад, як благочинні приватні зусилля призводять до загального негативного результату.

У підсумку, влада Росії привернули увагу всієї країни до того, як обізвали Путіна (в умовах дії закону про образу влади), донесли звістку в кожен російський кут. І не тільки до Росії — ролик «чудового грузина» переведений більше, ніж на 100 мов. Тепер і в світі всім відомо, як обізвали. І на амхарській, і на суахілі. Подолані труднощі перекладу. Відео послужливо доставлено російськими властями «у кожен дім».

Добре попрацювали. Молодці.