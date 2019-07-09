У Росії за рік з-за поганої підготовки відсторонили від польотів понад 400 пілотів

За рік в Росії після прокурорських перевірок відсторонили від польотів 425 пілотів. Як повідомляє «Інтерфакс», про це заявив офіційний представник генпрокуратури Олександр Курінний.

Причиною усунення в основному є неналежний рівень підготовки. Курінний повідомив, що підготовка пілотів є ключовим питанням безпеки пасажирських перевезень, тому органи прокуратури займаються перевіркою навчальних закладів цивільної авіації. Крім відсторонення пілотів, була припинена робота двох авіаційних навчальних центрів, а Росавіація анулювала 160 льотних свідоцтв.