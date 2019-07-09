У Петербурзі виборчком Сергіївського округу забарикадувався від Цвк

У Петербурзі виборча комісія округу Сергиевское майже місяць ховається від кандидатів. Не допомогло і втручання співробітників Центрвиборчкому.

Як розповіли в Znak.com у ЛДПР, кандидати щотижня чергували у комісії, проте двері були зачинені. 9 липня з’явилося оголошення про те, що виборчком переїхав на вулицю Єсеніна.

«Приїхавши на новий адресу, кандидати виявили на ґанку старих знайомих. Чергу з двадцяти великих чоловіків, схожих на професійних борців, вже оточила двері виборчкому на Єсеніна», — розповіли в ЛДПР. Прибулі на місце співробітники Цвк, додали в партії, не змогли потрапити у виборчком.

За словами партійців, до цього зобов’язав міськвиборчком комісію прийняти документи від кандидатів не пізніше не пізніше 16 години, 9 липня. Виборчком проігнорував цю вимогу.

З проблемами попадання у виборчком зіткнулися і кандидати від КПРФ. Більш того, підтримує товаришів представника ЗМІ в момент зйомки накинувся один з «черговиків», укриття від нападників він знайшов у проезжавшем повз трамваї. Як розповіли комуністи, яка приїхала на місце поліція знайшла недоліки у документах про реєстрацію «черговиків».

Ситуацію в Сергіївському, за інформацією Znak.com, обговорювали вранці на нараді у який приїхав у Петербург начальника управління президента з внутрішньої політики (УВП) Андрія Ярина.