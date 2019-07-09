Запланований візит в Україну Північноатлантична рада НАТО перенесла на осінь

Північноатлантична рада НАТО перенесла запланований на липень візит в Україну на осінь. Про це заявила журналістам віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Повідомляє Радіо Свобода.

«Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв’язку з нашими виборами вони вирішили перенести приїзд на пізнішу дату. Найімовірніше, це відбудеться в жовтні», – зазначила віцепрем’єр, уточнивши, що остаточної дати наразі немає.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

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Нагадаємо, що вчора віце-прем’єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзe не пустили на саміт Україна – Європейський Союз.

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